مكفوفون بحاجة إلى دعم لتسويق إنتاج المكانس ومواد التنظيف بوهران

هي مؤسسة مصغرة لصناعة المكانس ومستحضرات التنظيف والتطهير تم استحداثها بامكانيات خاصة ضمن برنامج “باج” لدعم الشباب المهمش بتأطير من الاتحاد الأوربي HI international andicap..

بعد حل المؤسسة العمومية وإحالة العشرات من المكفوفين على البطالة.

مؤسسة “وميض” التي انطلقت في الخدمة قبل 4 أشهر، وفتحت مجال العمل كمرحلة أولى لـ 24 مكفوفا تعاني نقص المادة الأولية إلى جانب التسويق.

الذي يعد أكبر عائق لاستمرارية المؤسسة أمام تماطل البلديات والمديريات، وحتى بعض الخواص في التعامل معها واقتناء منتجاتها بالرغم من توصيات والي وهران بضرورة دعم هذه الفئة المهمشة.

وذلك برفع إنتاجهم، وبالتالي فتح المزيد من مناصب الشغل للمكفوفين المكونين في المجال حيث أكد المدير العام لشركة وميض محمد وافي للنهار أنه وكسابقة اولى فمبادرة والي وهران مولود شريفي.

على عكس كافة المسؤولين التنفيذيين المتعاقبين، على رأس الولاية كانت دعما كبيرا من قبله لفئة المكفوفين الذين عانوا التهميش لسنوات من خلال منح لهم الترخيص لإنشاء المؤسسة واعطاء تعليمات باقتناء منتوجهم المحلي.

المتمثل في المكانس ومستحضرات التنظيف، مبادرة لازالت تنتظر التجسيد للحيلولة دون كساد وتلف الإنتاج بعد تواجد كميات هائلة من المكانس ومواد التطهير مكدسة بمخازن الشركة.

بفعل نقص التسويق وغياب الزبائن من الإدارات التنفيذية ومؤسسات النظافة الخاصة التي هي بحاجة لمثل هذه المواد المتوفرة بمؤسسة وميض للمكفوفين.

علما أن مديرية النقل ومطار وهران إلى جانب النؤسسة العسكرية، أبدت استعدادها لإقتناء منتجات هذه الفئة المهمشة في انتظار تعميم المبادرة على مستوى كافة البلديات والدوائر.

وأن كانت بنسبة 30 بالمائة من تعاملاتهم مع الشركة لتأكيد المرافقة والمتابعة وبالتالي تحقيق مسعى رفع مناصب الشغل للمكفوفين الى 160 عاملا بمختلف الورشات.