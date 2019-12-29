مكفوف ينتحل صفة «جنرالات» ووزراء هاتفيا لتوظيف البطالين

تمكنت، مؤخرا، فرقة البحث والتحري «بياري» التابعة لأمن ولاية الجزائر، من توقيف كهل مكفوف ينحدر من ولاية وهران، على خلفية تورطه في انتحال صفة جنرالات ووزراء آخرهم وزير العدل الحالي وكذا رئيس حكومة، وذلك قصد التوسط للشباب لتوظيفهم وقضاء مصالحه الشخصية.

مجريات قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، تعود إلى الأسبوع الماضي، عندما تلقت مصالح الأمن بلاغا من مدير إحدى المؤسسات العمومية بنواحي منطقة بئر مراد رايس بالعاصمة، مفادها تلقيه مكالمة هاتفية من شخص زعم أنه جنرال وطلب منه التوسط لأحد معارفه لتوظيفه لدى مصالحهم، ليقوم بتدوين رقم هاتف المتصل الذي ورد بشاشة الهاتف الثابت، والذي تم استغلاله لتحديد هوية المتصل عن طريق تسخيرة لمتعامل الهاتف النقال، أين ثبت أنه كهل ينحدر من ولاية وهران.

وبعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص تم توقيف المشتبه فيه على مستوى مقر إقامته، ويتم تقديمه أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس، أين صرح على محضر سماع رسمي بأنه انتحل صفة عدة شخصيات وإطارات بالدولة واتصل بعدة مؤسسات عمومية على غرار «سوناطراك» و«سونلغاز» و«اتصالات الجزائر»، من دون أن يتفطنوا لأمره وتوسط في إدخال عدد من الشباب للعمل، موضحا أنه قام بفعلته لأنه يتم معاملته بطريقة سيئة ويتم طرده من دون مراعاة ظروفه الصحية، مضيفا أن نيته حسنة وليست إجرامية، وعليه تمت متابعته وفقا لإجراءات المثول الفوري، بعدما وُجهت له تهمة انتحال مهنة منظمة قانونا.