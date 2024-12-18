مكلفة بمصلحة السكن محل تحقيق بدائرة وهران

تم أمس إحالة مكلفة بمصلحة السكن بدائرة وهران أمام اللجنة متساوية الأعضاء للولاية. لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقها وتسليط العقوبة الإدارية المناسبة.

الإجراء في حق المكلفة بالسكن جاء بناء على الشكوى التي تقدمت بها طالبة سكن عمومي إيجاري ضدها. تفيد بإقدام المعنية بزيارتها ليلا رفقة شخص غريب لغرض إجراء تحقيق اجتماعي معها حول وضعيتها السكنية.

وقد أضافت صاحبة الشكوى أن المعنيين قاموا بالتفتيش الدقيق لمسكنها واهانتها في مهمة لإجراء تحقيقات إجتماعية ليلا ليست من اختصاصها ودون تكليف مسبق. في تصرف اعتبره رئيس دائرة وهران في بيان رسمي أنه يمس بمصداقية عمل لجنة السكن المخولة بمتابعة ملفات توزيع السكن على مستحقيه. ممن لهم الحق القانوني في الاستفادة دون تلاعب او ابتزاز.