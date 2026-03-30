مكيافيلي: “التحالف مع قوى كبرى لهزيمة جارٍ لك هو فخٌّ استراتيجي”

تناول المفكر والفيلسوف السياسي الإيطالي إبان عصر النهضة نيكولو مكيافيلي في كتابه “The Prince” إشكالية التحالفات غير المتكافئة، مسلطًا الضوء على المخاطر التي قد تواجهها الدول الصغيرة عند الارتهان لقوى كبرى في صراعاتها الإقليمية، وما قد ينجر عن ذلك من تبعات تمس سيادتها واستقرارها.

وشرح نيكولو مكيافيلي، في كتابه “الأمير”، أن الدولة الصغيرة التي تلجأ إلى التحالف مع قوة أكبر بكثير منها من أجل هزيمة جارٍ لها، قد تجد نفسها أمام مخاطر جدية تمس سيادتها ومستقبلها.

وأضاف مكيافيلي، أنه في حال انتصار هذا التحالف، تصبح القوة الكبرى هي الطرف المهيمن، ما قد يؤدي إلى فقدان الدولة الصغيرة جزءًا من استقلالها السياسي أو الاقتصادي.

أما إذا انتهى التحالف بالهزيمة، فإن الدولة الصغيرة تبقى وحدها في مواجهة جارٍ تحوّلت العلاقة معه إلى عداء مفتوح، ما يجعلها عرضة للانتقام أو لضغوط قوية.

ويرى مكيافيلي أن الاعتماد المفرط على حليف قوي لا يضمن الأمن، بل قد يفتح الباب أمام شكل جديد من التبعية أو السيطرة، محذرًا من أن هذا النوع من التحالفات قد يتحول إلى فخ استراتيجي خطير.

وفيما يلي ما قاله الفيلسوف الإيطالي في كتابة “الأمير”:

“إنَّ التحالف مع قوى كبرى لهزيمة جارٍ لك هو فخٌّ استراتيجي؛

فإن انتصرتَ أصبحتَ عبدًا للقوة الأكبر،

وإن هُزمت القوة الحليفة، تبقى وحدك بلا دفاع

في مواجهة جارٍ غاضب، فتكون نهايتك الدمار”.