مكيفات الهواء تؤدّي إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية

حذّرت مجموعة من الأطباء والأخصائيين الروس من مخاطر استخدام مكيّفات الهواء على صحة الإنسان، وبالخصوص القلب والأوعية الدموية.

وأكّد الأخصائيون أنّ تشغيل مكيّفات الهواء في الطقس الحار جدا يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية.

ورفع خطر الإصابة بنزلات البرد المرتبطة بانخفاض درجة حرارة الجسم بشكل سريع.

وأوضحت الأخصائية في علم الأحياء وعضو أكاديمية العلوم الروسية، فيتالا فورونتسوفا، أن “تشنج الأوعية الدموية بسبب هواء المكيفات البارد.

يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع ضغط الدم”.

وأوضحت الأخصائية أن “الأوعية الدموية تتوسع لدى ارتفاع حرارة الجو، والدخول إلى أماكن باردة تعمل فيها المكيفات يؤدي إلى انقباض هذه الأوعية”.

داعية إلى “عدم تبريد الهواء في الأماكن المغلقة بشكل كبير والإبقاء عليه في درجات قريبة من الحرارة العامة”.