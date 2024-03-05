ملابس وأواني ولحوم.. هذا جديد أسواق الرحمة

تم، بداية من الأسبوع الماضي، فتح الأسواق الجوارية، أو بما يسمى “أسواق الرحمة”. حيث شهدت إقبالا معتبرا للمواطنين. وعرفت أسواق الرحمة، منتجات كثيرة ومتنوعة عكس ما تم جلبه خلال شهر رمضان الماضي. على غرار الأواني، الملابس، مواد التجميل، والغذائية.

وحسب ما تم ملاحظته من قبل “النهار أون لاين”، بالتحديد في أحد الأسواق بالعاصمة، فقد تم وضع خيم للملابس بمختلف الفئات، رجال، نساء، وأطفال، بأسعار جد تنافسية تراوحت بين 160 دينار إلى 1800 دينار.

وفي رواق الأواني فستجد كل ما هو بلاستيك متين ومقالي الطهي، أين تراوح سعرها بين 50 دينار و1900 دينار.

أما المواد الغذائية، فتم عرض مختلف العجائن التي بلغ سعرها 50 دينار، وصفيحة بيض بـ500 دينار، والشكولاطة “غلاساج” بـ200 دينار. واللحوم الحمراء المستوردة من 1200 دينار “هبرة” إلى 1300 دينار. وزيت المائدة 5 لتر بـ600 دينار. والدجاج بـ440 دينار. والتمر تراوحت أسعاره بين 400 دينار إلى 600 دينار.

وسطرت مصالح ولاية الجزائر برنامجا خاصا بشهر رمضان المعظم من أجل توفير المواد الأساسية والغذائية للمواطنين. حيث تم استحداث 50 سوقا جواريا عبر كافة المقاطعات الإدارية. بمشاركة متعاملين عموميين وخواص لتوفير السلع التي يكثر عليها الطلب. مباشرة من المنتج إلى المستهلك.