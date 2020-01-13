ملاحة بحرية: إضراب عمال ميناء مرسيليا بفرنسا يتسبب في تذبب الرحلات من وإلى الجزائر

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تذبذب في رحلاتها من وإلى ميناء مرسيليا بفرنسا.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن سبب تذبذب في الرحلات راجع إلى الإضراب الذي يشنه عمال هذا الميناء منذ مدة.

وإضطرت المؤسسة إعلام زيائنها بذلك بسبب عدم وجود بوادر انفراج لهذه الأزمة التي يعيشها الميناء المذكور .

و التي أدت إلى اختلالات في برنامج الرحلات منه إلى عدة موانيء جزائرية والتي كانت حوالي 4 رحالات على الأقل أسبوعيا.

ولم تحدد الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بعد فترة أنتهاء هذه التذبذبات.

وأكدت أن الأمر سيظل إلى غاية حل مشكلة الإضراب بميناء مرسيليا.

محمد حمادة