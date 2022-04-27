ملاحظون لـ”وأج”: “إسبانيا ارتكبت خيانة ثانية تجاه الصحراء الغربية”
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريز لم يفقه دقة تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الأخيرة .
ويأتي هذا في تصريحات ملاحظين لوكالة الأنباء الجزائرية، أين أشاروا إلى أن وزير الشؤون الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل ألباريز لم يفقه تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لما تطرق إلى الخلاف القائم بين البلدين، موجها أصابع الاتهام إلى المغامرة التي أقدم عليها رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، لاسيما بعد التغير المفاجئ بخصوص الملف الحساس المتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية.
وأضاف ذات الملاحظون، بأنه ليست المرة الأولى التي تلعب فيه مدريد “لعبة خطرة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية”.
كما أبرز الملاحظون أن اسبانيا قد ارتكبت “بصفتها القوة المديرة، خيانة ثانية اتجاه الصحراء الغربية بعد خيانتها الأولى سنة 1975 من خلال ضربها للوائح الأمم المتحدة عرض الحائط”.
وأكدوا أن “رئيس الجمهورية الذي لطالما أكد أن الجزائر ليست طرفا في النزاع القائم بالصحراء الغربية، قد وضح موقف البلاد اتجاه اسبانيا من خلال تجديد التأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلدين وتأسف للموقف الجديد الذي عبر عنه رئيس الحكومة الذي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يعكس موقف الشعب الاسباني أو موقف الملك فيليب، الذي لم يشر إليه رئيس الجمهورية الجزائرية قط، بل بالعكس تماما”.
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ألقت الشرطة الوطنية الاسبانية القبض على رجل جزائري يبلغ من العمر 43 عامًا. باعتباره الجاني المزعوم لقتل رجل آخر عثر على جثته يوم الثلاثاء الماضي في أحد شوارع كاستيلون وعليها آثار عنف.
وحسب الاعلام المحجلي الاسباني، فقد تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا. وذكرت مصادر في الشرطة الوطنية أن المعتقل مواطن جزائري له سوابق جنائية وأنه تم فتح تحقيق لتوضيح الحقائق.
وتم العثور على الجثة حوالي الساعة 7:00 صباحًا في Calle del Marqués de Salamanca. بعد ليلة من الأمطار الغزيرة في عاصمة La Plana.
وبحسب التحقيقات الأولى ، يمكن أن يكون المتوفى مشردًا ، وهو أمر لم يتم تأكيده بعد.
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أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، إلقاء القبض في إيبيزا يوم الإثنين الماضي على شاب من أصل جزائري. ويبلغ من العمر 18 عاما. باعتباره مرتكب 16 عملية سطو بالقوة داخل سيارات.
وكما ذكرت الشرطة، فقد انطلقت التحقيقات بعد عمليات سطو مختلفة بالقوة داخل المركبات. وسجلت بعض الأحداث في الأسابيع الأخيرة في الشوارع المحيطة بمنطقة لوس مولينوس.
تتمثل طريقة السرقة في كسر الزجاج الصغير الموجود في الجزء الأمامي الأيسر من السيارة المتضررة من أجل الوصول إلى الداخل. حيث أدخل اللص ذراعه في الداخل وفتح الباب ثم دخل وأخذ أشياء مختلفة.
في المقابل، تم التحقق من أن اللص، عند ذهابه لارتكاب السرقة، كان يحمل دائمًا كيسًا كبيرًا لملئه بالممتلكات المسروقة. مع حجر أو شيء صلب لكسر الزجاج، مما تسبب في العديد من الأضرار.
بعد أيام قليلة من بدء التحقيق، وبعد التحقيقات التي أجرتها مجموعة الشرطة القضائية (UDEV) في إيبيزا. تم تحديد هوية الجاني المزعوم وتمكن من إلقاء القبض عليه، وتقديمه إلى العدالة.
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