ملاحظ واحد في مراكز «الباك» و«البيام»

بعدما كان عددهم يتراوح بين 2 و3 ملاحظين

دور الملاحظ يرتكز على متابعة ومراقبة سير الامتحانات وفقا للقوانين

قررت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وضع ملاحظ واحد في كل مركز امتحان بالنسبة لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا.

حيث يتمركز دورهم في مراقبة ومتابعة سير الامتحان.

وجاء قرار وزارة التربية بعد الاستماع إلى التقارير التي قدمها مديرو التربية الموزعون عبر التراب الوطني، وكذلك الاقتراحات المقدمة من قبل جمعيات أولياء التلاميذ.

هذا ويصل عدد الحراس في كل قاعة تدريس بالنسبة لشهادة البكالوريا إلى 3 حراس، فيما يصل عدد الحراس في كل قاعة بالنسبة للأحرار وكذا مراكز إعادة التربية إلى 4 حراس.

إضافة إلى 5 حراس احتياطيين في كل مركز وملاحظ واحد في كل مركز بالنسبة للمراكز النظاميين ومراكز إعادة التربية و3 ملاحظين مساعدين في كل مركز.

وكذا 5 ملاحظين احتياطيين في كل ولاية و3 أعضاء للجنة الملاحظين في كل ولاية تمثل كل الامتحانات.

وبالنسبة لامتحان شهادة المتوسط، فسيتواجد 3 حراس في كل قاعة بالنسبة للمتمدرسين و4 حراس في كل قاعة بالنسبة للأحرار وكذا مراكز إعادة التربية.

إضافة إلى 5 حراس احتياطيين، ملاحظ واحد في كل مركز بالنسبة لمراكز إجراء النظاميين ومراكز إعادة التربية و3 ملاحظين احتياطيين في كل ولاية.

أما بالنسبة لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، فسيتواجد حارسان في كل قاعة، 5 حراس احتياطيين في كل مركز، إضافة إلى ملاحظ في كل مركز و5 ملاحظين احتياطيين في كل ولاية.

هذا وشددت وزارة التربية على المديريات على ضرورة السهر على سير الامتحانات من خلال الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة.

وكذا إجراء لقاءات دورية مع الملاحظين والحراس من أجل تكوينهم بصفة جيدة، وإعلامهم بكل المهام المنوطة بهم منذ بداية الامتحان إلى نهايته.

كما وجهت وزارة التربية تعليمات إلى رؤساء المراكز باتخاذ كل الإجراءات العقابية على التلاميذ الغشاشين والأساتذة المتواطئين، وهذا قصد كسر كل نية تريد إفساد الامتحانات المصيرية.