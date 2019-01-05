ملازم منشق يعترف: “أنا وعناصر من الجيش السوري الحر دخلنا الجزائر بطريقة غير شرعية”

إعترف الملازم المنشق عن الجيش السوري منذ 2012، حسن محمد إسماعيل، أنه دخل الجزائر بطريقة غير شرعية، رفقة عناصر من الجيش السوري الحر.

وفي تسجيل صوتي خص به النهار، أكد أنه يتواجد حاليا على الحدود الجزائرية، مع النيجر.

واعترف الملازم، بدخول الجزائر، رفقة عناصر من الجيش السوري بطريقة غير شرعية.

فقدنا الإتصال بـ 06 سوريين في الصحراء

وفي ذات التسجيل، كشف الملازم المنشق، أن الجيش الجزائري، أجرى تحقيقا معمقا معه، ورفاقه، لحظة إلقاء القبض عليهم.

وأكد لهم أنه فقد الإتصال بـ 06 سوريين في الصحراء.