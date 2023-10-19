ملاسنات بين أنغام والمتحدث بإسم الجيش الصهيوني وهذه التفاصيل

إندلعت حرب كلامية بين الفنانة المصرية أنغام، والمتحدث بإسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر متحدث الجيش الصهيوني خريطة لقطاع غزة في فلسطين، وكتب معلقا عليها: “بلاغ مهم الى سكان حي الزيتون. ناشدنا في الايام الاخيرة سكان مدينة غزة للتوجه جنوبًا إلى منطقة جنوب وادي غزة من اجل سلامتهم. والآن نناشدكم في حي الزيتون للتوجه جنوبًا”.

وأضاف المتحدث: “أنتم تعرفون أن الحي مكتظ. ولذلك وحفاظًا على سلامتكم وعلى سلامة عائلاتكم واحبائكم. توجهوا الى جنوب وادي غزة”.

وقامت أنغام بنشر تغريدة ردت فيها على هذا التحذير قائلة: “ربنا ياخدك ويريحنا من وشك”.

ليرد عليها أفيخاي أدرعي بالقول: “‏حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها. إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض. لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى”.