ملاك مؤسسات إستيراد مواد التجميل يطالبون وزير التجارة بمنحهم رخص إستثنائية

أبدى، ملاك مؤسسات إستيراد مواد التجميل، والمواد السامة، بالغ إستياؤهم جراء التعليمة الوزارية، الصادرة في 20 أوت المقتضية بتعليق الإستيراد بداية من الفاتح سبتمبر إلى إشعار آخر.

وحسب مصادر ذات صلة بالملف أفادت “للنهار أون لاين” بأن العديد من المستوردين، إنطلقت سلعهم من البلدان المصدرة منذ 6 أوت المنصرم، وحلت بالجزائر في 28 أوت، إلا أن مصالح وزارة التجارة في الموانئ، رفضت تسليم السلع لأصحابها إستنادا للتعليمة الصادرة في 20 أوت.

كما أبدى، أصحاب المؤسسات تخوفهم من دفع الضرائب، على إثر حجز السلع بعد 15 يوما، والتي يتم من خلالها فرض ضريبتين الأولى متعلقة بالحاوية والثانية معناة بالضريبة المينائية.

هذا، ويأمل، ملاك المؤسسات المعنية بهذا الأمر، أن تصدر، وزارة التجارة تراخيص إستثنائية بخصوهم، كون سلعهم إنطلقت من البلدان المصدرة قبل صدور تعليمة تعليق رخص الإستيراد.

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