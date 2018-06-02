ملاك “مرسيدس الجزائر” يتهمون “سوناطرو” بالاعتداء على ارضهم

مازالت قضية ورثة عائلة “حاج عبد الرحمان” و مؤسسة “سوناطرو” لأشغال الطرقات تراوح مكانها.

الورثة البالغ عددهم 26 فردا والمالكين لعلامة “مرسيدس بالجزائر” رفعوا دعوى قضائية ضد السيناتور “عمر رمضان” المالك للشركة المتوسطية للاستثمار.

و اتهم المتضررون السيناتور السابق بالاستيلاء استيلائه على الممر الذي يوصل إلى ملكيتهم والاستحواذ على 2400 متر مربع لصالحه.

وبالرغم محكمة بئر مراد رايس سبق وأن أنصفتهم سنة 2011 في القسم الاستعجالي.

إلاّ أن الأشغال بقيت تسير خلسة من خلال العمل ليلا.

وحسب ملف القضية الذي تحوز النهار فإنه بموجب عريضة افتتاح دعوى مسجلة لدى أمانة الضبط المحكمة الإدارية بالجزائر سنة 2017.

رفع 26 فردا من عائلة “حاج عبد الرحمان” دعوى قضائية ضد كل من وزارة الأشغال العمومية والنقل ممثلة في شخص الوزير.

والولاية ممثلة في شخص الوالي وضد الشركة الوطنية للأشغال “سوناطرو”.

استصدروا أمرا على عريضة من أجل المعاينة والاستجواب، وبموجبه تنقل محضر قضائي وخاطب المكلف بمتابعة الأشغال.

الذي صرح بأن العمال والعتاد الموجودين بالمكان تابعون لشركة “سوناطرو”، وأن صاحب المشروع هو مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر.