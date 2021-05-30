ملالة: “تلقيت ترحيب كبير من الخضر وأشكر بلماضي على هذه الفرصة”

الرياضة
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ملالة: “تلقيت ترحيب كبير من الخضر وأشكر بلماضي على هذه الفرصة”
بقلم النهار أونلاين

كشف حارس المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، أسامة ملالة، الرحاب الكبير الذي لقيه من المنتخب الأول، موجها شكره لجمال بلماضي على هذه الفرصة.

وصرح ملالة، في مقطع فيديو: “تلقيت ترحيب كبير من طاقم ولاعبي الخضر، في مركز سيدي موسى، وعلى رأسهم الناخب الوطني جمال بلماضي”.

وأَضاف حارس شباب باتنة: “أشكر جمال بلماضي، ومدرب الحراس عزيز بوراس، على هذه الفرصة التي منحاني إياه”.

وتابع أسامة ملالة: “مشاركتي في تربص المنتخب الأول، تشجعني لبذل مجهود أكبر، لإظهار كامل إمكانياتي، على أمل أن أبلغ مستوى كبير مستقبلا”.


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