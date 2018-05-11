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ملال:”سنبني فريق كبير الموسم المقبل ولن يكون هناك “كوشمار””

الرياضة
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ملال:”سنبني فريق كبير الموسم المقبل ولن يكون هناك “كوشمار”” ملال
بقلم عبد النور حواز

أكد رئيس  شبيبة القبائل شريف ملال أنه سيبني فريق كبير الموسم القادم بعد ضمان البقاء رسميا أمسية اليوم الجمعة.

وقال ملال بعد الفوز على إتحاد العاصمة بثلاثية لهدفين:”رغم الظروف الصعبة التي خضنا فيها لقاء اليوم إلا أننا حققنا الفوز والبقاء رسميا”.

“الأن سنفكر في الموسم المقبل حيث سنبني فريق كبير قادر على إعادة الشبيبة لمكانتها الأصلية وأعدكم لن يكون هناك كوشمار السقوط”

“لدي العديد من الإتصالات مع اللاعبين وسندرس السير الذاتية لإستقدام الأفضل في الميركاتو الصيفي وسنحافظ على أهم لاعبينا”.

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