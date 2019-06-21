“ملال”:”قرار لجنة الإنضباط إستفزاز مباشر لمنطقة القبائل”

أكد رئيس فريق شبيبة القبائل “شريف ملال” أن قرار لجنة الإنضباط الهدف منه إستفزاز منطقة القبائل في هذا الوقت الحساس.

وقال “ملال” في حوار خص به تلفزيون النهار اليوم الجمعة.

“سنرسل طعنا ضد اللجنة الفيدرالية للفاف، وبعدها سنلجأ للمحكمة الرياضية “التاس”، ونتبع كل إجراءات الطعون ، ولدينا ملفا ثقيلا”.

“يوم الثلاثاء سنرسل ملف تكميلي للقضية إلى الفاف ونرسل لهم عن طريق الفاكس”.

“لكنهم سارعوا للخروج بالقرار كإستفزاز لمنطقة القبائل، وعلينا أن لا ندخل في لعبتهم، الجميع يعرف أن جمهور شبيبة القبائل جمهور حضاري ويجب أن لا يدخل في هذه التلاعبات”.