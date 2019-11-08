ملال: “أثق في فيلود واللاعبين لإعادة الشبيبة للسكة الصحيحة”

الرياضة
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ملال: “أثق في فيلود واللاعبين لإعادة الشبيبة للسكة الصحيحة”
بقلم كريم.تيغرمت

جدد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، ثقته في مدربه هيبرت فيلود، ولاعبيه، مبديا تفائله في قدرتهم على العودة لسكة الإنتصارات.

وصرح شريف ملال، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “لا أفهم لما تم الإستعجال بنشر خبر إقالة فيلود، بالرغم من أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة”.

وأضاف: “حتى في الموسم الماضي إنهزمنا مع دوما، في مباريات سهلة، أمام أندية كانت تتواجد في مؤخرة الترتيب”.

وتابع ملال: “لازلت أثق في المدرب فيلود، ولاعبينا، ونفضل ترك المدرب يواصل عمله، حفاظا على إستقرار الفريق”.

وأردف رئيس “الكناري”: “صحيح أننا مررنا بمرحلة صعبة ، لكننا نعمل على تصحيح الوضع، لإعادة الفريق للسكة الصحيحة في أقرب فرصة”.

وختم شريف ملال: “ما حدث بعد خسارتنا أمام شباب بلوزداد أضر كثيرا بالفريق، وأضن أنه حان الوقت لإلتفاف الجميع حول الشبيبة”.


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