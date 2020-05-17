ملال: “أناشد رئيس الجمهورية التدخل لإنقاذ كرة القدم الجزائرية”

الرياضة
  • -
  • 0
ملال: “أناشد رئيس الجمهورية التدخل لإنقاذ كرة القدم الجزائرية”
بقلم كريم.تيغرمت

دعى رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، لتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قصد إنقاذ الأندية، وكرة القدم الجزائرية، من المشاكل التي تتخبط فيها.

وصرح ملال، أمس السبت، للتلفزيون الجزائري: “رئيس الجمهورية قال بأنه يدعم كرة القدم الجزائرية، وأنا أدعوه للتدخل لإعادة النظر في هذا الإحتراف، وضرورة العودة لبطولة الهواة”.

وأوضح رئيس الكناري: “يجب أن نعود لبطولة الهواة، لأننا لم ننجح في أن نكون بطولة محترفة، حتى المؤسسات الجزائرية لا تملك روح الإحترافية”.

وتابع شريف ملال: “من المستحيل المواصلة على هذا النحو، على الفاف، والرابطة المحترفة، أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار، نحن شركات مفلسة، علينا جميعا إعلان إفلاسنا، والعودة لبطولة الهواة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=821354

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com