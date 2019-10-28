ملال: “أنا لا أبيع الأوهام وهدفي إحراز لقب مع الشبيبة”

أكد رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، بأنه لا يبيع الأوهام لأنصاره، وبأنه رئيس طموح، يسعى لقيادة فريقه لإحراز الألقاب.

صرح شريف ملال، حصريا لتلفزيون “النهار”: “نحن في الميدان من أجل العمل وفقط، وليس لبيع الأوهام لأنصارنا”.

وأضاف: “على أنصار الشبيبة الإلتفاف حول هذا الفريق الذي نسعى لبنائه من أجل إحراز الألقاب، هذا الموسم، أو الموسم المقبل”.

وتابع: “أنا رئيس طموح، وسطرت هدفا لهذا الموسم رفقة الطاقم الفني واللاعبين، بإحراز لقب هذا المسوم، ولم لا البطولة”.

وأردف شريف ملال: “بالعمل الجاد، وبمساعدة الأنصار ووقوفهم إلى جانب الفريق، بإمكاننا تحقيق هدفنا لهذا الموسم”.