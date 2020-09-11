ملال: “أنهينا الإستقدامات وهدفنا اللعب على الألقاب”

تحدث رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، عن الميركاتو الصيفي للفريق، والأهداف المسطرة للموسم الكروي الجديد.

وكشف ملال، اليوم الجمعة، للإذاعة الجزائرية: “بدأنا التحضيرات، وأهدافنا للموسم الجديد هي الفوز بالألقاب، نتمنى فقط أن تكون الأجواء مناسبة، وتسمح لنا بتحقيق ذلك”.

وبخصوص الميركاتو الصيفي، أوضح رئيس الكناري: “الميركاتو الصيفي إنتهى بالنسبة لنا، إلا في حال عثورنا على لاعب متميز”.

وتابع شريف ملال: “مشروعنا يعتمد دائما على اللاعبين الشباب، مع امتلاكنا لبعض عناصر الخبرة، وأنا مؤمن بالعمل الذي نقوم به، ومتأكد أننا سنقدم مثال لبقية الأندية”.