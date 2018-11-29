ملال: “إجتماع الفاف مع رؤساء الأندية يساهم في تطوير كرة القدم”

أكد شريف ملال، أنّ الإجتماع المقرّر بين الفاف، الرابطة ورؤساء الأندية، من شأنه أن يساهم في تطوير كرة القدم الجزائرية.

وصرح شريف ملال، في هذا الخصوص: “الإجتماع المقرر انعقاده بين الفاف ورؤساء الأندية، سيساعد على تطوير كرة القدم الجزائرية”.

وأضاف: “يجب على رؤساء الأندية الإجتماع شهريا، وتقديم حصيلة تقييمية لكل مرحلة، لتدارك النقائص الموجودة في البطولة”.

وأكد شريف ملال: “سأسعى لحضور الإجتماع المرتقب بين الفاف ورؤساء الأندية، لإبداء رأي الخاص لأن هذا ما سيسمح لنا بالتقدم نحو الأمام”.

يذكر أنّ الفاف دعت الرابطة المحترفة ورؤساء الأندية، لإجتماع يوم 5 ديسمبر المقبل، لتقييم مرحلة الذهاب من البطولة المحترفة.