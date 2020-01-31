ملال: “اتخذت قرارات لصالح الفريق أصبحت تستخدم ضدي”

إعترف رئيس شبيببة القبائل، شريف ملال، بارتكابه بعض الأخطاء، من خلال اتخاذه قراراة كان يراها في مصلحة الفريق، إلا أنها أصبحت تستخدم ضده.

وقال ملال، في راسالته لأنصار الشبيبة: “صحيح أن هناك بعض الأخطاء، أين اتخذت قرارات كنت أرى أنها تصب في مصلحة النادي فقط، ولكن أصبحت تستخدم ضدي”.

وفي المقابل أوضح رئيس الكناري: “تقييم الفريق من الجانب الرياضي إلى حد الآن، يؤكد وجود تحسن ملحوظ مقارنة بالمواسم الأخيرة”.

وتابع: “التقارير الخاص بالفريق، تؤكد أنه رغم المشاكل التي عانيناها، إلا أن هناك إستقرار على المستوى الإداري، والمالي للنادي”.