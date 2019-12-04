ملال: “اتفقنا مع رئيس الترجي التونسي على المعاملة بالمثل”

كشف رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، عن الإتفاق الذي تم بينه، وبين مسؤولي نادي الترجي التونسي، بخصوص أنصار الفريقين.

وصرح شريف ملال، لتلفزيون “النهار”: “اتصلت بمسؤولي الترجي الرياضي التونسي، وطلبت أزيد من 3 آلاف تذكرة لأنصارنا”.

وأضاف: “سنتسلم حصتنا من التذاكر، لنسلمها بدورنا لأنصار الشبيبة يوم المباراة، على أن نعامل أنصار الترجي بنفس الطريقة في مباراة العودة”.

وتابع شريف ملال: “هذه التدابير تصب في مصلحة أنصار الناديين، ومن جهتنا كإدارة، تمنينا لو حظينا ببعض الوقت، لتخصيص حافلات لنقل أنصارنا”.

يذكر أن أنصار شبيبة القبائل، عازمون على التنقل بقوة، لمساندة فريقهم الجمعة المقبل، أمام الترجي التونسي، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.