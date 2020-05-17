ملال: “استئناف البطولة أمر حتمي وحظوظنا لازالت قائمة”

إعتبر رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، أن استئناف البطولة، أمر حتمي بالنسبة له، خاصة وأنه يؤمن دائما في حظوظ فريقه للعب على اللقب.

وصرح شريف ملال، للتلفزيون الجزائرين في هذا الخصوص: “استئناف البطولة بعد القضاء على “كورونا” أمر حتمي، سواء بعد يومين أو شهرين من الآن”.

وأضاف رئيس الكناري: “تفصلنا ثمانية مباريات عن اختتام بطولة الموسم الجاري، وبالنسبة لنا حظوظنا في اللعب على اللقب لازالت قائمة”.

وتابع شريف ملال: “فريقنا يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب البطولة بـ36 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر شباب بلوزداد، وهدفنا لعب الأدوار الأولى”.