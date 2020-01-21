ملال: ” التحكيم أثر سلبا على الشبيبة وسألتقي زطشي لطرح هذا الإشكال”

أكد رئيس فريق شبيبة القبائل، شريف ملال، أنه سيلتقي رئيس الفاف خير الدين زطشي للحديث عن مشكل التحكيم الذي يؤثر سلبا على نتائج الشبيبة.

وتحدث ملال عن مشكل التحكيم الذي عانى منه فريق شبيبة القبائل في مرحلة الذهاب في تصريح مصور على صفحة أخبار القبائل قائلا:

“لا يجب التحجج بالأخطاء التحكيمية.. أنا لا أدافع على الحكام بل بالعكس فأنا في إتصال دائم مع رئيس اللجنة التحكيمية “غوتي”، وقدمنا العديد من التقارير بهذا الخصوص”.

“عندي موعد مع خير الدين زطشي للحديث حول هذا الموضوع، لأن الشبيبة مستهدفة من طرف الحكام، شاهدنا ما حدث أمام عين مليلة وإتحاد العاصمة، أين حرمنا الحكم من ضربتي جزاء”.

“لايمكنني الحُكم على صحة ركلة الجزاء التي إحتسبها الحكم لفريق إتحاد العاصمة لأنني لست من أهل الإختصاص، لكن لقطة إعتداء مفتاح على بانوح كانت واضحة وكان يستحق الطرد”.