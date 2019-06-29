ملال: “الخضر لهم كلمتهم التي سيقولونها في “كان 2019″”

أبدى رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، تفائله بخصوص مشوار الخضر في أمم إفريقيا 2019، خاصة بعد الوجه الجيد الذي ظهرو به في أولى مبارتيه ضمن هذه “الكان”.

وصرح شريف ملال، بخضوض المنتخب الوطني: “رأينا المباراة الأولى للمنتخب الوطني التي لا تعتبر مباراة معيارية”.

وأضاف: “في المباراة الثانية، أمام منتخب قوي مثل السنغال بلاعبيه الكبار، أثبت المنتخب الجزائري، أن له كلمته التي سيقولها في هذه “الكان””.

وتابع شريف ملال: “أتوقع أن يذهب المنتخب الوطني إلى أبعد حد في هذه المنافسة القارية، وأتمنى حظ موفق للمنتخنا الجزائري، وللناخب جمال بلماضي”.