ملال: “الشومبيونا نديها بالحلال ولا ما نسحقهاش”

الرياضة
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ملال: “الشومبيونا نديها بالحلال ولا ما نسحقهاش”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، رفضه القاطع فكرة التتويج بلقب البطولة الوطنية بطرق ملتوية، من خلال ترتيب مباريات الفريق.

وصرح ملال، في حصة “ستاد النهار”: “أنا لست متخوفا من الكولسة، لأن كل الجزائريين بإمكانهم مشاهدة حقيقة ما يحدث فوق الميدان”.

وأضاف: “”إذا ماديتش اللقب بالحلال ما نسحقوش”، أريد التتويج بلقب البطولة بالحلال، وليس بترتيب المباريات، أو طلب مساعدة فرق أخرى”.

وتابع: “لست من هذا النوع، ولا أحسن العمل بهذه الطريقة، الموسم الماضي لعبنا على البقاء ولم أطلب من أي أحد ترتيب مباراة، وأتحدى من يقول غير ذلك”.


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