ملال: “الفاف خرقت القوانين وسنلجأ إلى “التاس” لاستعادة حق الشبيبة”

أكد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، أن إدارته ستلجأ لأعلى هيئة كروية لاستعادة حق الفريق، كون الفاف والرابطة، خرقا القوانين.

وصرح ملال، للإذاعة الوطنية: “تم خرق القوانين من الفاف، والرابطة، وسنتجه للجنة الطعون، وبعدها إلى “التاس” بالجزائر، وفي حال عدم استرجاع حقوقنا، سنلجأ للمحكمة الرياضية بسويسرا”.

وأضاف: “لدينا ثقة في العدالة، وأحترم دائما القوانين، لكن لن أقبل هذه التصرفات، ليس ملال من خرق قوانين الكاف بالتعدي على المادة 8، في اختيار ممثل الجزائر بالقرعة”.

وأردف: “المادة 8 ،9 واضحتان، في حال توقف منافسة الكأس، يجب العودة لترتيب البطولة في تحديد الممثل الثاني للجزائر في كأس الكاف”.

وتابع رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال: “المشاركة في كأس الكاف، حق شبيبة القبائل، ولن تكون هدية بالنسبة لفريقنا”.