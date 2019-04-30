ملال :”الفاف والرابطة مرض الكرة الجزائرية ويجب أن يرحلوا”

ظهر رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال غاضبا من رجال الحل والربط في كرة القدم الجزائرية، مُطالبا برحيل الجميع دون إستثناء.

وصرّح لـ”تلفزيون النهار” قائلا :”الفاف والرابطة هم مرض الكرة في بلادنا، ويجب أن يرحلوا جميعا دون إستثناء، لتعود المياه لمجاريها”.

وطالب الرجل الأول في “الجياسكا” من عبد الكريم مدوار وخير الدين زطشي، تحمل مسؤولياتهما، والإعتراف بفشلهما في مهامهما منذ سنتين.

يُشار بأن “ملال” مُنع من دخول مركز سيدي موسى، للمُشاركة في أشغال الجمعية العامة لـ”لا ليغ”، بسبب العقوبة المفروضة عليه.