ملال: “اللاعبون لم يقدمو ماعليهم وخيبوا ظني”

إعترف رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، بالخسارة التي مني بها فريقه أمس السبت، أمام شباب قسنطينة، محملا لاعبيه مسؤولية الهزيمة.

وصرح شريف ملال، لتلفزيون “النهار”، عقب هذه المواجهة: “الصيام لم يؤثر على لاعبينا، هم لم يقدمو ما عليهم للفوز بهذه المباراة”.

وأضاف رئيس شبيبة القبائل: “كان علينا الفوز بهذه المباراة، لكن خاب ضني في آداء لاعبينا، أعترف أننا خسرنا فوق الميدان، ونستحق ذلك”.

يذكر أن شبيبة القبائل، انهزم أمس السبت، بنتيجة 2-0، أمام شباب قسنطينة، بملعب الشهيد حملاوي، لحساب الجولة الـ27 من الحترف الأول.