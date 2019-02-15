ملال: “بلغنا هدفنا الأول ونسعى حاليا لإنهاء الموسم في البوديوم”

أكد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، أن الفريق حقق هدفه الرئيسي بضمان البقاء، موضحا استهدافهم حاليا لمكانة في البوديوم.

وصرح ملال، للإذاعة الوطينة: “منذ البداية لم نرد فرض ضغط كبير على اللاعبين، وكنا واقعيين بتحديد البقاء كهدف أولي وأساسي”.

وأضاف: “قمنا بعمل كبير كإدارة، وطاقم فني، ما مكننا من العودة بقوة هذا الموسم، وطموح الأنصار أصبح أكبر مما كان”.

وتابع: “الآن وبعد أن ضمنا هدفنا الأول في ضمان البقاء، نسعى حاليا لإنهاء الموسم على البوديوم، قصد العودة للمنافسات الإفريقية”.

وأردف ملال: “كل الإحتمالات واردة في بطولة هذا الموسم، لو تلعب جميع المباريات على المستطيل الأخضر، بصفة رياضية، ونزيهة”.