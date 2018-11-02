ملال: “سأدعو رؤساء الأندية لسحب الثقة من مدوار”

كشف رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، أنه سيدعو رؤساء الأندية الوطنية المحترفة، لسحب الثقة من رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار.

وصرح ملال، للقناة الرسمية للشبيبة: “قررنا كإدارة لنادي شبيبة القبائل، دعوة رؤساء كل الأندية الوطنية المحترفة للإجتماع عاجل، لسحب الثقة من مدوار، لأنه يسير بالبطولة الوطنية نحوى الهاوية”.

وأضاف: “مدوار غير قادر على المسؤولية، وجاء للرابطة من أجل خدمة مصالحه الشخصية، والسياحة الرياضية، وأنا لن أسكت على هذا، وأطالبه بالإستقالة”.

وتابع: ” إذا تطلب الأمر، سنتجه إلى الفيفا، لأن الأمور أصبحت لا تطاق، نحن هنا لخدمة كرة القدم الجزائرية، وليس لأغراض أخرى”.