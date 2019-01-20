ملال: “سعداء بالإنتصار الثالث على التوالي وبمردود لاعبينا الجدد”

أشاد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، بالفوز الهام الذي عاد به فريق من بلعباس، وبمردود مستقدميه الجدد في المباريات الأخيرة.

وصرح ملال، للموقع الرسمي للفريق: “اللاعبون أسعدونا وأسعدو الأنصار بهذا الفوز المهم، الذي يعد الثالث على التوالي في مرحلة العودة”.

وأضاف: “اللاعبون الجدد أثبتو إمكانياتهم وردو على منتقديهم، على غرار بلغربي، الذي سجل الهدف الثاني للفريق، في أول مشاركة كأساسي”.

وتابع: “المشوار مزال طويلا، علينا مواصلة العمل بجد إلى آخر مباراة، لبلوغ الأهداف المسطرة هذا الموسم من طرف الإدارة”.

وختم شريف ملال، “أشكر الأنصار على تنقلهم مع الفريق، أتمنى أن يواصلو مساندتنا، لنتمكن من إسعادهم، ولإحتفال سويا نهاية الموسم”.