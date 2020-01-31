 ملال: “سنعلن عن قرارات مهمة بخصوص مستقبل الفريق”

كشف رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، أنه سيتم اتخاذ قرارات جديدة بخصوص مستقبل الفريق، داعيا الأنصار للإلتفاف حول الفريق.

ووجه شريف ملال، خطابا مباشرا لأنصار الشبيبة أين قال: “ألزم نفسي أيها المناصرون الحقيقيون، بمواصلة العمل على ضمان إستقرار الفريق”.

وكشف رئيس الشبيبة: “سيتم الإعلام عن قرارات رئيسية، بخصوص مستقبل الفريق، وهذا نتيجة العمل المنجز والذي سيضع النادي في مأمن إلى الأبد”.

وأضاف ملال في الأخير: “عشية المواجهة الأخيرة من دور مجموعات رابطة الأبطال، أدعوا أنصارنا الأوفياء للحظور بقوة، لتأكيد اتحادنا، الذي تمكنا من خلاله انقاذ الفريق من السقوط قبل موسمين، أدعوكم هذه المرة لهدف آخر وهو التوجه للإحتفال بلقب آخر، نفتتح به حقبة جديدة”.