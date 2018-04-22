ملال: “سنقدم دعمنا خلال الجمعية العامة “للفاف” لما فيه مصلحة للكرة الجزائرية”

أكد شريف ملال، رئيس نادي شبيبة القبائل، مشاركته في أشغال الجمعية العامة “للفاف”، بهدف دعم المشاريع التي تخدم الكرة الجزائرية.

وصرح شريف ملال “للنهار أون لاين”: “سنحضر غدا الإثنين، أشغال الجمعية العامة للفاف، وستكون هذه المرة الأولى بالنسبة لي”.

وأضاف: “هدفنا من هذه المشاركة هو دعم المشاريع والأفكار التي تخدم كرة القدم الجزائرية، أملا في رفع مستوى بطولتنا، وكرة القدم بصفة عامة”.

وتابع: “يجب خلال أشغال هذه الجمعية، تجاوز الخلافات الشخصية، والتركيز على مصلحة كرة القدم الجزائرية، لإعادتها لمستواها الحقيقي”.