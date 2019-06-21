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ملال: “سنقدم طعن حول عقوبات لجنة الإنضباط والشبيبة خط أحمر”

الرياضة
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ملال: “سنقدم طعن حول عقوبات لجنة الإنضباط والشبيبة خط أحمر”
بقلم كريم.تيغرمت

رفض رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، المساس بفريقه، مؤكدا تقدم إدارته بطعن، بخصوص العقوبات الأخيرة التي تم إصدارها بخصوص قضيتهم مع شباب قسنطينة.

وصرح ملال، في هذا الخصوص: “يمكنني تقبل العقوبة المفروضة علي كرئيس لشبيبة القبائل، والدفاع عن نفسي، لكن المساس بفريق شبيبة القبائل، يعتبر خط أحمر”.

وأضاف: ” سنقدم طعن بخصوص العقوبة التي أصدرتها لجنة الإنضباط، على مستوى “الفاف”، وحتى على مستوى “التاس””.

وأكد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، عدم السكوت، إلى غاية استرجاع حق فريقه، مصرحا: “لن نسكت على هذه القضية، حتى نستعيد حقنا”.


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