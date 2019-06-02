ملال: “عدادي سيقدم الإضافة اللازمة لوسط ميدان الشبيبة”

أكد رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، إقتناعه بإمكانيات مستقدمه الجديد توفيق عدادي، وقدرته على تقديم الإضافة اللازمة للتشكيلة القبائلية.

وصرح ملال، عقب توقيع عقد عدادي: “توفيق عدادي، هو أول المستقديمن خلال هذا الميركاتو الصيفي، نتوقع منه تقديم الإضافة اللازمة لوسط ميدان الفريق”.

وأضاف: “اختيارنا لعدادي، كان بالنظر للخبرة التي يمتلكها، والمستوى الذي أبان عليه في الموسم المنصرم رفقة أولمبي المدية، أن سجل 5 أهداف ومنح عدة تمريرا حاسمة”.

وتابع: “نعمل على تدعيم الفريق بلاعبين ذوي خبرة، ومستوى، تحسبا للتحديات التي تنتظر الفريق في المستقبل القريب”.

وختم شريف ملال: “هذه كانت أولى صفقاتنا في هذا الميركاتو، هناك لاعبين آخرين سيمضون للفريق، وسنعلن عن أسمائهم في وقت لاحق”.