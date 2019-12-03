ملال: “عدة شركات ستدعم الفريق قبل نهاية السنة الجارية”

عبّر رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، عن سعادته بالشراكة التي تم توقيعها مع شركة كوسيدار، كاشفا أن ممولين آخرين سيلتحقون بالفريق.

وصرح ضريف ملال، لتلفزيون “النهار”: “نشكر مدير عام شركة كوسيدار، على وقوفه مع مشروع فريق شبيبة القبائل، الذي يلعب الأدوار الأولى هذا الموسم، والعائد للمنافسة الإفريقية”.

وأضاف: “الشراكة التي وقعنا عليها مع شركة كوسيدار، ستمنح دعم إضافي للاعبين، والفريق، قبل خرجتنا المقبلة في رابطة أبطال إفريقيا”.

وتابع: “هناك عدة شركات تقف إلى جانبنا حاليا، وسنوقع عقود جديدة مع شركات أخرى قبل نهاية السنة الجارية”.

وأردف رئيس شبيبة القبائل: “لا نبحث عن الأموال فقط من أجل صرفها، بل نبحث عن من يدعم مشروع الفريق على المدى الطويل، لإعادة الشبيبة لمكانتها الحقيقية”.

وختم شريف ملال: “نتمنى أن يكون فريق شبيبة القبائل، مثالا يحتذى به لباقي الأندية الوطنية، بعد ثلاثة سنوات”.