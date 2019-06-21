ملال: ” عندما أشرفت على الشبيبة قالو انني دخيل على كرة القدم”

أكد رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال أنه تعرض لإستصغار كبير من طرف رؤساء الأندية فور إشرافه على إدارة شبيبة القبائل.

وتحدث ملال في تصريح حصري للنهار عن عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من طرف لجنة الإنضباط يوم أمس الخميس قائلا:

“عندما أشرفت على رئاسة الفريق لم يكن ينتظر أي شخص أن أقدم نفس جديد للفريق، حيث تم إعتباري بأنني دخيل على عالم كرة القدم، نهار جيت أنا خرربتلهم كامل حسااباتهم ، لم يكن أي شخص ينتظر أن تعود الشبيبة إلى الصعيد الإفريقي في هذا الظرف القصير، وإن شاء الله سنقدم مشوارا رائعا في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وسنكون مثالا لكل الأندية في الإنظباط وطريقة اللعب بفريق شاب، وبأجور جد زهيدة”

وأَضاف: “الناس لي تعرف البالون تعرف أن المباراة الأخيرة بسن شباب قسنطينة وإتحاد العاصمة كانت مرتبة، ولو نشاهد طريقة لعب شباب قسنطينة أمام دفاع تاجنانت نتأكد أنهم تساهلوا في المباراة الأخيرة امام إتحاد العاصمة “.