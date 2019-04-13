يتواجد رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، في تونس، لمساندة شباب قسنطينة، أمام الترجي التونسي، لحساب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وتوجه شريف ملال، صبيحة اليوم السبت، إلى تونس، رفقة المدير العام نسيم بن عبد الرحمان، قصد حضور هذه المواجهة، ومساندة السنافر.

وبمجرد وصولهما إلى تونس، زار ثنائي شبيبة القبائل، وفد شباب قسنطينة بالفندق، مبدين دعمهم الكامل لممثل الجزائر الوحيد، في هذه المنافسة الإفريقية.

ومن المقرر أن يعود ملال، وبن عبد الرحمان، إلى أرض الوطن غدا الأحد، بعد حضور هذه المواجهة الهامة، بملعب “رادس”.

يذكر أن شباب قسنطينة، سيواجه اليوم السبت، الترجي التونسي، لحساب إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، أملا في بلوغ الدور النصف النهائي.