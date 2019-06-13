ملال: “قدمت التسجيلات للجنة المنازعات ولن أتراجع عنها”

مثل رئيس شبيبة القبائل شريف ملال أمام لجنة المنازعات ظهيرة اليوم الخميس بسبب تصريحاته الخطيرة في حق المناجير العام لفريق شباب قسنطينة.

وتحدث ملال في تصريحات إعلامية فور مغادرته مكتب الرابطة عن قضية الصراع مع المناجير العام لفريق شباب قسنطينة قائلا:

“لا يمكننا أن نتبع أقوال “عرامة” في كل مرة يصرح ثم يتراجع عن تصريحاته، ويصل به الحد إلى غاية “القسم بالله” أمام 40 مليون جزائري”.

وأضاف: ” الآن الأمور واضحة، فيما يخص من يقول الحقيقة ومن يكذب على الشعب الجزائري…قدمت التسجيلات للجنة المنازعات وأتمنى أن تنصفنا، وأنا لم أتراجع عن اقوالي ولن أتراجع عنها”.