ملال: “قدمنا مشوارا جيدا وسعيد من أجل أنصارنا”

أبدى رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، سعادته بالفوز الهام الذي حققه فريقه بـ2-1، في الكلاسيكو الذي جمعهم بالرائد اتحاد العاصمة.

وصرح ملال، عقب هذه المباراة: “سعيد بالفوز المحقق أمام فريق كبير مثل إتحاد العاصمة، الذي حافظ على الصدارة منذ نهاية مرحلة الذهاب”.

وأضاف: “قدمنا مشوارا جيدا إلى حد الآن في بطولة هذا الموسم، وأنا سعيد لأننا تمكنا من إسعاد الجماهير الغفيرة التي تواجدة بالملعب”.

يذكر أن شبيبة القبائل استعادت المركز الثاني في ترتيب البطولة، بعد الفوز على اتحاد العاصمة بـ2-1، وخسارة بارادو أمام اتحاد بلعباس بـ1-0.