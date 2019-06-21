ملال : ” كيف ننتظر محاربة الفساد من هؤلاء الأشخاص” !

إنتقد رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال تسيير رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، مؤكدا أنه عين من طرف العصابة.

وتحدث ملال في تصريح حصري للنهار عن عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من طرف لجنة الإنضباط يوم أمس الخميس قائلا:

“هؤلاء غير قادريين على تسيير كرة القدم بشكل عام، فعندما نشاهد المباراة الأخيرة بين وداد تلمسان وأولمبي شلف نشاهد أن الحكم لم يعلن عن نهاية اللقاء بل صفر مخالفة إلا أننا شاهدنا إقتحام الأنصار لأرضية الميدان، ولم يطبقو القانون، وفي مباراة المدية نفس الشيء أين قمت بتصريحات مماثلة لكنهم عاقبوني، كيف ننتظر محاربة الفساد من هذه الأطراف”.

وأَضاف: “بالعودة إلى 5 سنوات للخلف كانت الناس تتكلم عن العصابة التي تحكم البلاد، لكنهم كانوا يقولون أنهم في الطريق الصحيح، إذا هم متواطئين معهم، من وضع رئيس الفاف ، وضعته العصابة، وهو لا يزال يمشي مع المنظومة التي تفسد الكرة الجزائرية، وأنا مستعد للذهاب للأمام، وسأقوم بالطعن لأنني في حقي، وسأطعن في هذه العقوبة، من أجل الدفاع عن نفسي من أجل إسترجاع حقي”.