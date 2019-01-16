ملال: “لا أفهم من ينتقد فريق يحتل المركز الثاني”

أبدى رئيس شبيبة القبائل، شلايف ملال، استغرابه من الإنتقادات التي تطال الفريق وإدارته، رغم احتلالهم المركز الثاني في البطولة.

وصرح ملال، للموقع الرسمي لشبيبة القبائل: “أستغرب الإنتقادات التي تطالنا، رغم أن الفريق يحتل المركز الثاني وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر”.

وأضاف: “يبدو أن البعض نسي أين كان الفريق الموسم الماضي، وأننا لم نتوج بلقب البطولة منذ عشرة سنوات ماضية”.

وتابع: “يجب الكف عن هذه الإنتقادات، والضغط على لاعبينا الشبان، لأن هذا لن يخدم مصلحت الفريق الذي نعمل على بنائه تدريجيا”.

وأردف شريف ملال: “نسعى لاحتلال أحد المراكز الأولى في البطولة نهاية هذا المسوم، قصد العودة للمنافسات الإفريقية من جديد”.

وبخصوص المباراة التي تنتظر فريقه أمام اتحاد بلعباس صرح ملال: “المبارة جد صعبة، لكنني واثق من قدرة لاعبينا على العودة بنتيجة ايجابية من بلعباس”.