ملال: “لدي ثقة كبيرة في فريقي وسنقول كلمتنا في تونس”

أكد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، ثقته الكبيرة في لاعبي فريقه وطاقمه الفني، وقدرتهم على العودة بنتيجة إيجابية من تونس.

وصرح شريف ملال، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “لدي ثقة كبيرة في فريقي، نملك تشكيلة جيدة، وسنقول كلمتنا في تونس”.

وأضاف رئيس “الكناري”: “لدينا فريق يتطور من مباراة لأخرى، ويطبق كرة جميلة، لا نخشى أي فريق، والمباراة ستلعب على المستطيل الأخضر”.

وتابع شريف ملال: “كرة القدم ليست علوم دقيقة، والفوز سيكون من نصيب الفريق الذي يكون أكثر تحضيرا”.

وجاءت تصريحات ملال، خلال تنقل فريقه شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، إلى تونس، تحسبا لمواجهة الترجي التونسي، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.