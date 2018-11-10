ملال: “لعبنا جيدا ونتقبل هذه الخسارة التي لن تنقص من عزيمتنا”

الرياضة
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ملال: “لعبنا جيدا ونتقبل هذه الخسارة التي لن تنقص من عزيمتنا”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام اتحاد العاصمة، رغم الخسارة التي تلقوها بنتيجة 1-0.

وصرح ملال، بعد هذه المباراة: “في كرة القدم هناك منهزم وفائز، خسارة اليوم ستكون درسا لنا في باقي مشوارنا في البطولة”.

وأضاف: “صحيح أننا أردنا الفوز أو العودة بالتعادل، لكن هذه هي كرة القدم، كان لابد أن ننهزم يوما ما، وأبارك لإتحاد العاصمة على فوزهم”.

وبخصوص أداء فريقه، قال ملال: “كانت تنقصنا بعض الفعالية في الهجوم، لكن على العموم أداء الفريق كان جيدا، علينا الآن أن نبقى متضامنين وننظر للأمام”.

وأضاف: “هذه الخسارة لن تنقص من عزيمتنا، المنافسة لازالت طويلة، والشبيبة تملك كلمتها الأخيرة التي ستقولها في نهاية البطولة”.

وتابع: “أشكر أنصارنا الذين تنقلوا بقوة، وساندونا طيلة المباراة باحترافية، عليهم الوثوق في فريقهم الشاب، ودعمه دائما”.

وبخصوص ظروف الإستقبال “ببولوغين” ختم ملال: “حظينا باستقبال جيد من مسؤولي اتحاد العاصمة، لكن النقطة السوداء في المباراة، كانت من جانب بعض أنصار الاتحاد”.


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