ملال: “لعبنا جيدا ونتقبل هذه الخسارة التي لن تنقص من عزيمتنا”

أبدى رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام اتحاد العاصمة، رغم الخسارة التي تلقوها بنتيجة 1-0.

وصرح ملال، بعد هذه المباراة: “في كرة القدم هناك منهزم وفائز، خسارة اليوم ستكون درسا لنا في باقي مشوارنا في البطولة”.

وأضاف: “صحيح أننا أردنا الفوز أو العودة بالتعادل، لكن هذه هي كرة القدم، كان لابد أن ننهزم يوما ما، وأبارك لإتحاد العاصمة على فوزهم”.

وبخصوص أداء فريقه، قال ملال: “كانت تنقصنا بعض الفعالية في الهجوم، لكن على العموم أداء الفريق كان جيدا، علينا الآن أن نبقى متضامنين وننظر للأمام”.

وأضاف: “هذه الخسارة لن تنقص من عزيمتنا، المنافسة لازالت طويلة، والشبيبة تملك كلمتها الأخيرة التي ستقولها في نهاية البطولة”.

وتابع: “أشكر أنصارنا الذين تنقلوا بقوة، وساندونا طيلة المباراة باحترافية، عليهم الوثوق في فريقهم الشاب، ودعمه دائما”.

وبخصوص ظروف الإستقبال “ببولوغين” ختم ملال: “حظينا باستقبال جيد من مسؤولي اتحاد العاصمة، لكن النقطة السوداء في المباراة، كانت من جانب بعض أنصار الاتحاد”.