ملال لمدوار: ” أنت لي لازم تحشم ماشي أنا”

فتح رئيس الشبيبة شريف ملال النار على رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار ردا على التصريحات التي أدلى بها للإذاعة الدولية.

ونقلت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة القبائل على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك رد الإدارة على تصريحات مدوار والذي جاء فيه:

“مدوار أظهر أنه غير قادر على غدارة البطولة بعد فشله عدة مرات آخرها فضيحة ملف الداربي التي أنصفت فيها المحكمة الدولية الرياضية التاس لصالح فريق إتحاد العاصمة”.

وأضافت: “فيما يتعلق بالعقوبات المتكررة على شريف ملال والتي صدرت ظلما في حقه، والتي وصفها مدوار بالمخزية إلا انه هو من يتوجب عليه الخجل لأن لجنة الإنضباط بعيدة عن الإستقلالية وهي تابعة لأوامره فقط”.