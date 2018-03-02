ملال: “لم أحرّض أنصارنا ومستعد للعب في أي يوم”

الرياضة
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ملال: “لم أحرّض أنصارنا ومستعد للعب في أي يوم”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، تفاؤله بلعب ربع نهائي الكأس بتيزي وزو، واستعداده لأي موعد يتم تحديده، نافيا في ذات الوقت تحريض أنصار فريقه.

وصرح شريف ملال، للإذاعة الوطنية: “أنا متفائل بإجراء المباراة بتيزي وزو، رغم أن لجنة المعاينة، لم تمنحنا أي وعود أو ضمانات”.

وأضاف: “لم أتلقَ أي قرار رسمي لحد الآن بخصوص موعد إجراء المباراة، ونحن مستعدون للعب في أي يوم يتم تحديده”.

من جهة أخرى تحدث ملال، عن ما تم الترويج له مؤكدا: “لم أحرّض أنصارنا مثلما روّجت له بعض القنوات الخاصة التي نسبت لي تصريحات أنا لم أدلِ بها”.

وعن وضعية الفريق الحالية أوضح: “الفريق يتدرب بشكل عادي وفي أجواء جيدة، سنمنحهم يوم راحة، في انتظار تحديد موعد مباراتنا”.

وختم شريف ملال: “هدفنا الأول هو إنقاذ الفريق، وبما أننا بلغنا هذا الدور من كأس الجمهورية، فلن نفرط في حظوظنا”.

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