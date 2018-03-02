أبدى رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، تفاؤله بلعب ربع نهائي الكأس بتيزي وزو، واستعداده لأي موعد يتم تحديده، نافيا في ذات الوقت تحريض أنصار فريقه.

وصرح شريف ملال، للإذاعة الوطنية: “أنا متفائل بإجراء المباراة بتيزي وزو، رغم أن لجنة المعاينة، لم تمنحنا أي وعود أو ضمانات”.

وأضاف: “لم أتلقَ أي قرار رسمي لحد الآن بخصوص موعد إجراء المباراة، ونحن مستعدون للعب في أي يوم يتم تحديده”.

من جهة أخرى تحدث ملال، عن ما تم الترويج له مؤكدا: “لم أحرّض أنصارنا مثلما روّجت له بعض القنوات الخاصة التي نسبت لي تصريحات أنا لم أدلِ بها”.

وعن وضعية الفريق الحالية أوضح: “الفريق يتدرب بشكل عادي وفي أجواء جيدة، سنمنحهم يوم راحة، في انتظار تحديد موعد مباراتنا”.

وختم شريف ملال: “هدفنا الأول هو إنقاذ الفريق، وبما أننا بلغنا هذا الدور من كأس الجمهورية، فلن نفرط في حظوظنا”.