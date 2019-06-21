ملال: “لم أكن أتوقع أن أتعرض إلى عقوبة مماثلة”

أبدى رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، استغرابه للعقوبة التي تعرض لها، مؤكدا أنه لم يتوقعها، وأن كشفه للعديد من القضايا، أزعج الكثيرين.

وصرح ملال، في حوار حصري لتلفزيون “النهار”: ” لم أتوقع التعرض لعقوبة ممالثة، هذه أقصى عقوبة، وأنا أندد بهذا القرار، منذ ترأسي لشبيبة القبائل، وأنا أقلقهم، بفضح تصرفاتهم في كرة القدم الجزائرية”.

وأضاف: “هناك بعض الأشخاص الذين يعيشون بالفساد في كرة القدم منذ 15 أو 20 سنة، ولم يناسبهم وصولي إلى رئاسة شبيبة القبائل، وفضح بعض تصرفاتهم”.

وتابع: “شاهدنا العديد من الأمور السلبية مثل تأجيل مواجهة شببية القبائل، أمام إتحاد العاصمة، دون أي سابق إنذار، أين أكد سرار، أن ربوح حداد، هو الذي تدخل من أجل تأجيل اللقاء”.

وأردف ملال: “شاهدنا أيضا المباراة الأخيرة أمام أهلي برج بوعريريج، الذي كان معرضا لعقوبة 4 مباريات دون جمهور، وكان ملزما أن يتم البدأ بمباريات خارج الديار، وبعدها داخل الديار، لكنهم قامو بالعكس، وأنا أعتقد أن شبيبة القبائل تتعرض لمؤامرة”.