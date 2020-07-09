ملال: “لم نتفاوض لحد الآن مع اللاعبين لتخفيض أجورهم”

الرياضة
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ملال: “لم نتفاوض لحد الآن مع اللاعبين لتخفيض أجورهم”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، أن إدارته لم تتفاوض لحد الآن مع لاعبي الفريق، قصد تخفيض أجورهم على غرار بقية الأندية.

وصرح ملال، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية: “لم نناقش، تخفيض الأجور مع اللاعبين، لأن الأمور بالنسبة لنا غير واضحة إلى حد الآن”.

وأضاف رئيس الكناري: “لا يمكنني التفاوض مع اللاعبين على تخفيض أجورهم، بينما لا ندري إلى متى سيبقى الوضع على هذا الحال”.

وتابع شريف ملال: “يجب على المكتب الفيدرالي اتخاذ قرار نهائي بخصوص الموسم الجاري، وتقديم مساعدات للأندية مثلما قامت به مختلف الإتحادات الأخرى”.


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